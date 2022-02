Jogador do Manchester United libertado sob fiança após ser acusado de violação e agressão

O jogador do Manchester ​​​​​​​United, Mason Greenwood

Jogador do Manchester United detido por suspeita de violação

As autoridades britânicas anunciaram que o jogador do Manchester ​​​​​​​United, Mason Greenwood, foi libertado sob fiança, esta quarta-feira, após as acusações de violação e agressão feitas por uma jovem.

A polícia da região metropolitana de Manchester disse em comunicado que "um homem de 20 anos", preso no domingo (30 de janeiro de 2022) "por suspeita de violação e agressão a uma mulher", foi "libertado sob fiança enquanto aguarda" pela investigação sobre o caso.

O avançado foi detido na tarde de domingo por suspeitas de violação e agressão a uma jovem depois de terem sido colocados online imagens e vídeos. Uma mulher publicou na sua conta no Instagram vídeos e fotos em que aparece com o rosto ensanguentado e marcas de agressão por todo o corpo, acompanhados da mensagem: "para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood realmente faz comigo".

Além das acusações de violação e agressão, o companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot é também suspeito de proferir ameaças de morte.

"Os detetives receberam mais tempo para falar com um homem de 20 anos que foi preso por suspeitas de violação e agressão a uma mulher. O suspeito foi detido na tarde de domingo depois de tomarmos conhecimento de imagens e vídeos em redes sociais publicados por uma mulher a relatar incidentes de violência física. Ele vai continuar a ser interrogado depois de os magistrados terem autorizado uma extensão do interrogatório até amanhã [hoje] tendo sido detido por suspeitas de agressão sexual e ameaças de morte", referiu, na terça-feira, a Polícia da Grande Manchester em comunicado.

Num primeiro comunicado, o Manchester United afirmou que o clube "não tolera nenhum tipo de violência". Pouco depois, numa segunda nota, o Manchester United informou que o avançado de 20 anos "não voltará a treinar, nem a disputar jogos até segunda ordem".

A Nike também suspendeu o acordo que tem com o jogador, enquanto a EA Sports revelou que removeu Greenwood do FIFA 22.