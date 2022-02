Greenwood vai continuar a ser interrogado e tem nova suspeita sobre ele: ameaças de morte

Jogador do Manchester United detido por suspeita de violação

Mason Greenwood, jogador do Manchester United, foi detido novamente por suspeitas de agressão sexual e desta feita também por suspeitas de ameaças de morte, depois de a policia ter recebido a um quarto dia para interrogar o futebolista de 20 anos.

O avançado foi inicialmente detido na tarde de domingo por suspeitas de violação e agressão a uma jovem depois de terem sido colocados online imagens e vídeos. Uma mulher publicou na sua conta no Instagram vídeos e fotos nos quais aparece com o rosto ensanguentado e marcas de agressão por todo o corpo, acompanhados da mensagem: "para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood realmente faz comigo".

O companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot esteve sob custódia durante a noite de segunda-feira, mas ainda não foi formalmente declarado como suspeito.

"Os detetives receberam mais tempo para falar com um homem de 20 anos que foi preso por suspeitas de violação e agressão a uma mulher. O suspeito foi detido na tarde de domingo depois de tomarmos conhecimento de imagens e vídeos em redes sociais publicados por uma mulher a relatar incidentes de violência física. Ele vai continuar a ser interrogado depois de os magistrados terem autorizado uma extensão do interrogatório até amanhã, quarta-feira, tenso sido detido por suspeitas de agressão sexual e ameaças de morte", referiu a Polícia da Grande Manchester em comunicado.

Num primeiro comunicado, o Manchester United disse estar "a par das imagens e das acusações que circulam nas redes sociais" e advertiu que "o Manchester United não tolera nenhum tipo de violência". Pouco depois, numa segunda nota, o clube informou que o atacante de 20 anos "não voltará a treinar, nem a disputar jogos até segunda ordem".

A Nike também suspendeu o acordo que tem com o jogador, enquanto a EA Sports revelou que removeu Greenwood do FIFA 22.

Promessa do futebol britânico, o jovem internacional inglês disputou 18 jogos nesta temporada e fez cinco golos na Premier League.

Greenwood chegou a ser apontado como "o novo Wayne Rooney", sobretudo quando, na temporada 2019-2020, tornou-se o terceiro jogador de futebol da história do United a fazer 17 golos ou mais numa temporada com menos de 20 anos. Os outros dois foram George Best e o próprio Rooney.