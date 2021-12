João Cancelo agredido e assaltado em casa. "Não consigo perceber como há gente tão má"

O internacional português João Cancelo, que atua no Manchester City, revelou esta quinta-feira que foi assaltado e agredido, juntamente com a família, em Inglaterra. Conta que resistiu aos quatro assaltantes que levaram joias.

"Infelizmente hoje fui atacado por quatro cobardes, que me magoaram e tentaram magoar a minha família. Quando ofereces resistência, é isto que acontece. Conseguiram levar todas as minhas joias e deixaram a minha cara neste estado", começou por relatar João Cancelo, de 27 anos, nas redes sociais.

Full statement from Joao Cancelo: pic.twitter.com/v3MW6szUwo - City Xtra (@City_Xtra) December 30, 2021

"Não consigo perceber como há gente tão má", referiu o futebolista, garantindo que a família está bem, apesar do sucedido. "O mais importante de tudo para mim é que a minha família e eu estamos bem. E, depois de tantos obstáculos na vida, este é apenas mais um que vou superar. Firme e forte, como sempre", concluiu o jogador do Manchester City.

Clube chocado e horrorizado

O clube inglês fez saber que ficou chocado com o que aconteceu ao futebolista português e que está a prestar apoio ao jogador e à família.

"Estamos chocados e horrorizados com o assalto que o João Cancelo e a sua família sofreram esta noite em casa, no qual o João foi agredido", refere o Manchester City, em comunicado.

Os 'citizens' acrescentam que "Cancelo e a família estão a ser apoiados pelo clube" e que o jogador está a ajudar a polícia na investigação" ao assalto.