João Almeida volta a perder tempo, mas mantém 3.º lugar da geral

João Almeida terminou hoje a 19.ª etapa em 6.º lugar, atrás de Primoz Roglic e Geraint Thomas, perdendo tempo num dia decisivo da Volta a Itália. O português da UAE mantém o terceiro lugar da geral, agora a 59 segundos do líder Geraint Thomas (INEOS), garantindo praticamente o pódio final e a camisola branca, de líder da juventude, desde que chegue a Roma no domingo. O 4.º da geral é Damiano Caruso e já está a 04.11 minutos.

Santiago Buitrago ganhou hoje a prova rainha do Giro 2023 e uma das mais duras desta edição, com cinco contagens de montanha no percurso de 183 km, entre entre Longarone a Tre Cime di Lavaredo. Derek Gee cortou a meta no segundo lugar, à frente de Magnuis Cort e dos três primeiros da geral.

No sábado há uma inédita e decisiva cronoescalada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Classificação geral do Giro ao fim de 19 etapas

1.º Geraint Thomas 81h55m47s

2.º Primoz Roglic, a 26 segundos

3.º João Almeida, a 59 segundos

4.º Damiano Caruso, a 4m11s

5.º Edward Dunbar, 4m53s

​​​​​​​6.º Thibaut Pinot, a 5m10s

7.º Thymen Arensman, 5m13s

8.º Lennard Kamna, a 5m54s

9.º Andreas Leknessund, a 6m08s

10.º Laurens De Plus, a 7m30s

(em atualização)