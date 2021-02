Jesus está melhor mas ainda falha jogo com o V. Guimarães

O Benfica anunciou esta quinta-feira, através do seu site oficial, que o treinador Jorge Jesus "apresenta uma melhoria clínica significativa" relativamente à infeção respiratória causada pela covid-19, detetada no dia 28 de janeiro.

Apesar disso, os encarnados revelam que ainda não será esta sexta-feira que o técnico se apresentará no banco de suplentes para orientar a equipa, no Estádio da Luz, na partida com o V. Guimarães, a contar para a 17.ª jornada da I Liga.

Ainda de acordo com a nota do Benfica, "Jesus encontra-se em repouso" em sua casa, sob acompanhamento médico, mas o seu estado de saúde "não apresenta qualquer critério de gravidade".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Neste contexto, acrescenta que o técnico deverá regressar ao trabalho normal durante a próxima semana.