Inzaghi pede determinação frente a um FC Porto de qualidade

O treinador italiano Simone Inzaghi pediu esta terça-feira um Inter Milão determinado, para poder superar o FC Porto na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, em jogo agendado para quarta-feira.

"São 180 minutos e este é o primeiro round, em que jogamos diante dos nossos adeptos. Precisamos de correr, de agressividade e determinação, sabendo que o oponente é valioso e tem feito um bom trabalho diante de equipas italianas", começou por dizer o treinador dos nerazzurri, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Simone Inzaghi disse querer inverter essa tendência, frente a um rival em que reencontrará Sérgio Conceição, treinador dos dragões e seu antigo companheiro de equipa, quando ambos jogaram na Lazio, em 1999/00.

"É com muita satisfação que vou ver o Sérgio, era um excelente companheiro, partilhámos vitórias importantes e agora está a fazer um grande trabalho como treinador, faz grandes coisas, quer no plano físico, como técnico", acrescentou.

Inzaghi lembrou que os dragões somam 10 vitórias consecutivas e que, apesar de terem alguns jogadores em dúvida, por questões físicas, são uma equipa com futebolistas de "qualidade" e "muito organizada".

"O FC Porto vem de 10 vitórias consecutivas, mas encontrará um Inter que está bem, saudável e que quer jogar o melhor possível", adiantou o técnico do segundo classificado da Serie A.

Em relação ao que pode esperar dos dragões, Inzaghi explicou que o FC Porto tanto pode estar na expectativa, como ter a iniciativa, com a capacidade de assumir diferentes fases no jogo, mas que da parte do Inter é preciso coração, mas também cabeça.

"Em certos jogos, a cabeça faz a diferença. Mas a este nível, existem sempre dificuldades e temos que as enfrentar enquanto equipa. O FC Porto é uma equipa que trabalha muito em conjunto e isso exige grande trabalho de todos", alertou.

Na conferência de imprensa esteve também o defesa italiano Francesco Acerbi, que espera um oponente de grande qualidade e habituado a este palco, embora tenha salientado que os italianos querem aproveitar o fator casa.

"Este jogo prepara-se mentalmente, são os oitavos de final da Liga dos Campeões em San Siro, diante de 80.000 adeptos. Queremos alcançar um bom resultado perante os nossos adeptos, mas será equilibrado e os detalhes vão fazer a diferença", disse.

O jogo da primeira mão dos oitavos da Champions entre Inter Milão e FC Porto disputa-se na quarta-feira no Estádio San Siro, em Milão, a partir das 20:00 (em Lisboa), e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

A segunda mão da eliminatória está agendada para 14 de março, no Estádio do Dragão, no Porto.