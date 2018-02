Pub

Equipas fecham a jornada 23 da I Liga

O Sporting desloca-se esta segunda-feira ao terreno do Tondela, no jogo que encerra a 23.ª jornada da I Liga.

A equipa de Jorge Jesus está obrigada a ganhar para alcançar novamente o Benfica no segundo lugar da prova e ficar a dois pontos do líder FC Porto, que tem a segunda parte do jogo no Estoril em atraso.

Golos

Cruzamento milimétrico de Acuña, com Bas Dost a aparecer em zona de finalização e a encostar de cabeça para o fundo das redes. Estavam decorridos cerca de 26 minutos de jogo.



Jogada rápida com Pedro Nuno a meter em Tomané e este a servir Miguel Cardoso que, na cara de Rui Patrício, consegue levantar a bola e fazer o primeiro da noite, aos 13'.

Casos

Bas Dost cai no duelo com Joãzinho, há protestos, mas João Capela deixa seguir a jogada.

Melhores momentos

Cabeceamento de Bruno Monteiro para o segundo poste, onde aparece Ricardo Costa a desviar com perigo, mas para fora.

Excelente cruzamento de Acuña, com Mathieu a desviar de cabeça à vontade, a bola saiu muito perto da barra.

Remate perigoso de Bruno Fernandes, a obrigar Cláudio Ramos a uma boa defesa.

Livre de Bruno Fernandes, desvio em William Carvalho, a bola chega a Mathieu que à meia-volta, remata para fora.

Rui Patrício evita o 2-1. Tyler Boyd recebe, roda sobre Mathieu e remata cruzado, mas o guarda-redes do Sporting evita o pior.

Cruzamento de Tomané, à procura de Miguel Cardoso, mas não chega o homem do Tondela.

Defende Cláudio Ramos. Coates a meter em Gelson Martins e este remata forte. Valeu o guarda-redes da casa, a negar o golo ao jogador leonino.