Pub

Selecionador do Irão, de nacionalidade portuguesa, mostrou-se esta sexta-feira satisfeito por ter ficado no mesmo grupo de Portugal e Espanha. "Não podia ser melhor", confessa.

"Pessoalmente, estou muito contente porque é um grupo com duas seleções de dois países muito especiais para mim. Para nós [Irão], vai ser uma competição muito dura, fosse qual fosse o grupo. Mas quando estás com Espanha, que foi campeã do mundo, e Portugal, campeão da Europa. Não podia ser um melhor sorteio para mim", afirmou Carlos Queiroz, antigo selecionador nacional em duas ocasiões e antigo treinador do Real Madrid em 2003/04, em declarações à imprensa espanhola.

Questionado sobre a seleção mais forte entre Portugal e Espanha, não arriscou responder: "Temos que jogar contra Marrocos primeiro e depois vamos preparar muito bem os seguintes. O mais importante para o Irão é ir com garra, respeito e sair do Mundial com honra. Sem dúvida que Espanha e Portugal são favoritos são favoritos, a não ser que cometam erros, o que é pouco provável."