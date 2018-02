Pub

A equipa chinesa, orientada pelo treinador português, venceu esta terça-feira por 4-1 na receção aos australianos, para a Champions Asiática, e lidera isolada o Grupo F.

O brasileiro Hulk, que representou o FC Porto de 2008 a 2012, colocou o Shanghai SIPG em vantagem, aos 27 minutos, de grande penalidade, Wu Lei aumentou a vantagem, aos 41, e o também brasileiro Óscar bisou, aos 47 e 77.

O kosovar Besart Berisha marcou o golo de honra do Melbourne Victory, aos 69 minutos, também na conversão de um penálti.

O Shanghai SIPG lidera isolado o Grupo F, com seis pontos, seguido da formação sul-coreana do Ulsan, com quatro, do Melbourne Victory, com um, e dos japoneses do Kawasaki Frontale, ainda a zero.

Na terceira jornada da Liga dos Campeões Asiática, a disputar a 7 de março, o Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, recebe o Ulsan e o lanterna-vermelha Kawasaki Frontale o Melbourne Victory.