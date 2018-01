Rafa Soares chega ao Portimonense cedido pelo FC Porto

Pub

Clube algarvio recebe o lateral-esquerdo, que passou a primeira metade da temporada no Fulham, da II liga inglesa.

Rafa Soares será jogador do Portimonense até final da época, chegando ao clube algarvio por empréstimo do FC Porto. A notícia está a ser avançada pela imprensa desportiva.

O lateral-esquerdo, de 22 anos, passou a primeira metade da temporada no Fulham, do Championship (2.º escalão inglês), mas pouco jogou. Agora, depois de ter feito a pré-época no FC Porto (sem ter realizado qualquer partida oficial) regressa para mais um empréstimo na I Liga, onde já vestiu as camisolas de Académica e Rio Ave.

Rafa Soares é o terceiro jogador a rumar a Portimão, neste mercado de inverno, cedido pelo FC Porto - os outros foram os avançados Fede Varela e Galeno. Em sentido inverso, seguiu para o Dragão o médio Paulinho, também emprestado pelo clube algarvio.