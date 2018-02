Pub

O Nápoles segurou hoje a liderança da liga italiana de futebol, ao vencer em casa o SPAL por 1-0, em jogo da 25.? jornada da 'Serie A'.

Com apenas um ponto de diferença para a Juventus, que antes tinha vencido em casa do Turim por 1-0 e ascendido condicionalmente à liderança da liga italiana, o Nápoles estava obrigado a vencer para regressar ao topo da classificação.

E cumpriu, ainda que pela margem mínima, com o golo da vitória a ser marcado pelo brasileiro Allan, logo aos seis minutos.

Aos 65 minutos, o Nápoles ainda voltou a colocar a bola no fundo das redes do SPAL, por Marek Hamsik, mas o lance foi anulado por fora de jogo do eslovaco.

O Nápoles fica assim com 66 pontos, com a Juventus em segundo com 65 -- a Roma ocupa a terceira posição, com 55 pontos.

O SPAL, por seu turno, permanece abaixo da 'linha de água', em 18.°, com 17 pontos.

Noutra partida disputada esta tarde, o Bolonha venceu em casa o Sassuolo por 2-1, permanecendo em 13.°, mas agora em igualdade pontual com o Génova, 12.°.

O Benevento, último classificado da liga italiana, conseguiu uma preciosa vitória caseira sobre o Crotone (3-2), terminando a 25.? jornada com 10 pontos (ainda assim a seis pontos do Verona, 19.º).