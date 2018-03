Pub

Tinha 88 anos. No final de 1954, quando estabeleceu a marca, deixou o desporto para se dedicar à sua relevante carreira médica

Sir Roger Bannister, o primeiro atleta a correr uma milha (pouco mais de 1,6 quilómetros) em menos de 4 minutos, morreu aos 88 anos, "rodeado da sua família, a qual ele amava e pela qual era amado", informou um comunicado em nome da família.

Nascido a 23 de março de 1929 em Harrow, nos subúrbios de Londres, Sir Roger Bannister era um estudante de medicina que queria ser remador e não corredor. Em 1946, quando foi para Oxford, a sua grande ambição era remar contra Cambridge, na anual corrida de barcos no Tamisa. Contudo, com 1,8 metros e apenas 68 quilos, foi-lhe dito que era demasiado leve para remador. Depois, virou-se para a corrida.

Foi então precisamente em Oxford, a 6 de maio de 1954, que o estudante de medicina, com 25 anos, correu a milha em 3 minutos e 59,4 segundos, tornando-se o primeiro atleta a fazê-lo em menos de 4 minutos. O recorde, no entanto, durou apenas 46 dias, com o australiano John Landy a tirar um segundo ao tempo de Bannister. Os dois encontraram-se no final de 1954, em Vancouver, com Bannister a ganhar a corrida, naquela que ficou conhecida como a "milha milagrosa".

Sobre o recorde da milha existe a curiosidade de que Sir Roger Bannister apenas decidiu correr meia hora antes, para desespero das suas "lebres". "Cheguei à pista às 16:30 mas só decidi correr cerca de meia hora antes da corrida, que ia começar às 18:00", disse ao Guardian, em 2014.

No fim de 1954, ano do recorde, Bannister decidiu deixar o desporto para seguir a sua carreira de médico, que acabou por ser bastante prestigiante e com cargos importantes, como primeiro presidente do Executive Sports Council, um órgão para promover o desporto britânico, ou presidente do World Sports Council. Em 1975 foi nomeado cavaleiro do império britânico.

Depois de um grave acidente de viação, virou-se para a investigação, tornando-se depois diretor do Hospital Nacional para as Doenças Nervosas, em Londres. Foi diagnosticado com Parkinson em 2011.

O recorde atual é deito pelo marroquino Hicham El Guerrouj, que correu a distância em 3:34.13 minutos, em Roma, a 7 de julho de 1999.