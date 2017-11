Pub

O Bayern Munique venceu o Augsburgo e a beneficiou ainda do empate do Leipzig, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, com o Bayer Leverkusen, na 12.ª jornada.

Na visita ao Leverkusen, o Leipzig esteve duas vezes em vantagem, com golos apontados na conversão de grandes penalidades, mas acabou por ceder um empate 2-2, que o mantém no segundo lugar da 'Bundesliga', mas com menos seis pontos do que o Bayern.

Timo Werner e Emil Forsberg marcaram os golos dos visitantes, aos 13 e 52 minutos, 'anulados' por tentos de Leon Balley, aos 44, e Kevin Volland, aos 74, este numa altura em que a equipa da casa jogava reduzida a 10, devido à expulsão de Benjamin Henrichs, que esteve envolvido no lance da segunda grande penalidade.

A jogar em casa, o pentacampeão Bayern Munique impôs-se ao Augsburgo por 3-0, com um golo de Arturo Vidal (31) e dois de Robert Lewandowski (38 e 49).

O Hoffenheim, adversário do Sporting Braga na Liga Europa, empatou 1-1 na visita ao Eintracht Frankfurt e ascendeu ao quarto lugar, em igualdade pontual com o Borussia Dortmund, derrotado na sexta-feira pelo Estugarda (1-0), e com o Schalke 04 que só joga no domingo.

O Colónia, que ainda não venceu e ocupa a última posição com apenas dois pontos, perdeu por 1-0 na visita ao Mainz, que chegou ao golo na sequência de um penálti de Daniel Brosinki (43) e jogou os últimos 20 minutos reduzido a 10, devido à expulsão de Giulio Donati (71).

O Wolfsburgo impôs-se em casa por 3-1 ao Friburgo, que se mantém abaixo da 'linha de àgua', com um 'bis' de Yunus Mali (29 e 70) e um golo de Yannick Gerhardt (três), enquanto Bartosz Kapustka marcou para a equipa visitante, aos 68.

Ainda hoje o Hertha Berlim recebe o Borussia Mönchengladbach, e no domingo disputam-se os últimos dois encontros da 12.ª jornada.