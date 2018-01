Mats Wilander tem um lugar especial na história do ténis português (e não só...). O sueco ganhou aquele primeiro ensaio de um grande torneio internacional no nosso país, o Open de Portugal, em 1983, onde bateu na final Yannick Noah, um mês antes de perder para o francês na final de Roland Garros. Vencedor de sete títulos do Grand Slam entre 1982 e 1988, o atual comentador da Eurosport esteve à conversa com alguns jornais europeus, entre os quais o DN como único representante de Portugal, numa iniciativa do canal televisivo.

