Hugo Inacio , condenado no caso Very Light , na sua cela em entrevista na cadeia do Linho Foto: LUIS VASCONCELOS

Pub

Homem foi identificado na bancada do estádio do Benfica, em violação da pena a que foi condenado

O homem que, em 1996, matou um adepto do Sporting com um disparo de very-light no final da Taça de Portugal, foi este sábado detido no Estádio da Luz. Hugo Inácio preparava-se para assistir ao Benfica-Desportivo de Chaves quando foi identificado por um spotter, que avisou a polícia.

A notícia foi esta noite avançada pela TVI24. Hugo Inácio, de 45 anos, foi condenado, em 2016, a uma pena de três anos de prisão e à proibição de entrar em recintos desportivos durante sete anos, após ter sido apanhado com material pirotécnico na Luz.