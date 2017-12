Caldas vence Académica nos penátis e passa aos quartos de final

Pub

A equipa do Campeonato de Portugal, passou pela segunda vez da história aos quatros de final da Taça de Portugal, ao vencer a Académica, da II Liga, no desempate por grandes penalidades (4-2), após uma igualdade (1-1) nos 90 minutos.

A equipa do Caldas avisou ao que ia e aos 18 minutos inaugurou o marcador, num cabeceamento de João Rodrigues. O marcador manteve-se inalterado até ao intervalo, com a equipa do Caldas desfalcada de um jogador a partir dos 45 minutos.

Na segunda parte, aos 67 minutos Mike, num cruzamento da direita, igualou o marcador, resultado que se manteve até ao final de segunda parte.

No prolongamento, os estudantes começaram ao ataque tentando virar o resultado a seu favor, mas a partida teve de ser decidida nas grandes penalidades.

A Académica falhou os dois primeiros penáltis e pagou caro o erro, uma vez que o Caldas apenas falhou um e viu assim carimbada a passagem para os quartos de final da Taça de Portugal, tendo duelo marcado com o Farense, também do Campeonato de Portugal.