Historicamente associada a casos de superação, a Maratona de Boston foi palco de um ataque terrorista que tirou a vida a três pessoas - entre as quais uma criança de 8 anos - e feriu mais de 200, a 15 de abril de 2013.

Os vencedores já tinham cortado a meta, mas milhares de amadores ainda sonhavam com esse momento. O relógio da corrida na reta da meta exibia 4:09:30, às 14.50 locais, quando ocorreu a primeira explosão, seguinda de uma outra, instantes depois, a cerca de metros.

Os dois bombardeamentos, soube-se a partir do chefe da polícia de Boston, Edward F. Davis, foram provocados por "engenhos poderosos". Os dias seguintes trouxeram mais detalhes, através do FBI: as bombas eram feitas de panelas de pressão, cheias de fragmentos de metal, pregos e rolamentos, e colocadas no interior de mochilas pretas.

"Sabemos que alguém pôs as bombas, sabemos, obviamente, que causaram danos graves. Não sabemos quem o fez. Não sabemos se é um atentado de uma organização, de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Não temos qualquer ideia do motivo. Tudo o resto é, de momento, especulação." Foi assim que reagiu o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante uma declaração à imprensa na Casa Branca, sem direito a perguntas.

Dias depois, foram identificados pelo FBI os presumíveis autores do ataque, os irmãos chechenos Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev. Tamerlan acabou por morrer quatro dias depois, enquanto era perseguido por forças de segurança na cidade de Watertown, perto de Boston. Dzhokhar ainda disparou contra a equipa do FBI, mas foi detido mais tarde, ferido, tendo-se concluído através dos interrogatórios que os manos atuaram sozinhos, por motivos religiosos e por repúdio às guerras que os Estados Unidos travaram no Iraque e no Afeganistão. A detenção foi celebrada pelos norte-americanos.

"Eles falharam porque o povo de Boston recusou ser intimidado", afirmou Barack Obama, aplaudindo a reação da população. "Esta noite, a nossa comunidade está de novo a salvo destes dois homens", escreveu a família da vítima de 8 anos, Martin Richard, numa declaração divulgada à imprensa.

Entretanto, Dzhokhar Tsarnaev foi condenado a pena de morte a 15 de maio de 2015, mas o processo está ainda em fase de recurso, motivo pelo qual Dzhokhar permanece preso numa unidade penitenciária.

Africanos dominaram

Quase duas horas antes dos atentados, foram conhecidos os vencedores da 117.ª Maratona de Boston. O etíope Lelisa Desisa Benti foi o primeiro homem a cortar a meta, percorrendo os cerca de 42,2 quilómetros em duas horas, 10 minutos e 22 segundos. Rita Jeptoo, do Quénia, foi a mulher mais rápida: duas horas, 26 minutos e 25 segundos.

A portuguesa Ana Dulce Félix foi nona classificada entre as senhoras, tendo completado a prova em duas horas, 30 minutos e cinco segundos.

Cortar a meta um mês depois

Mais de um mês depois da Maratona de Boston, foram muitos os atletas que regressaram às ruas da cidade para completar a maratona, a 25 de maio. Correram-se cerca de dois quilómetros para finalizar a prova, num momento que ficou marcado pela emoção.

Paralelamente, os participantes que completaram pelo menos metade da corrida mas não a terminaram foram automaticamente inscritos na edição de 2014 daquela que é a maratona anual mais antiga do mundo - começou em 1897 - e considerada uma das seis majors.