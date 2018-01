O momento em que o árbitro expulsou o jogador do Nantes

Pub

A cena caricata aconteceu no jogo PSG-Nantes, da Liga Francesa.

O árbitro Tony Chapron caiu ao chocar com Diego Carlos (ex-Estoril e FC Porto B). Os dois iam a correr no mesmo sentido, num lance de contra-ataque do PSG.

Depois da queda, Tony Chapron pontapeia o jogador do Nantes e mostra-lhe o cartão amarelo, que resultou na expulsão do jogador.

A cena é tão caricata que o melhor é ver o lance de um jogo que acabou com a derrota do Nantes por 1-0.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O caso foi até comentado pelo guarda-redes do Porto Iker Casillas.