Segundo o site holandês AD, o carro do técnico português bateu numa duna. O treinador teve de se deslocar ao hospital com uma lesão nas costas. Cenário de abandono não se coloca

André Villas-Boas vai continuar no Dakar apesar de nesta terça-feira ter sofrido um acidente com o seu Toyota no deserto de San Juan de Marcona no Peru.

Ao que o DN apurou, o técnico sofreu uma lesão nas costas e neste preciso momento está ainda a realizar exames médicos numa unidade hospitalar mas, por enquanto, não está em cima da mesa o seu abandono.

"André foi levado ao hospital com uma lesão nas costas. Foi uma infelicidade para o André, que estava a fazer uma estreia muito positiva no Dakar", disse Fortin diretor da equipa Overdrive citado pela agência de notícias Belga

Após a terceira etapa, disputada na segunda-feira, Villas-Boas, com Ruben Faria como copiloto, ocupava o 43.º lugar.