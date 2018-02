Pub

A seleção portuguesa de futebol feminino estreou-se esta quarta-feira com um triunfo na 25.ª edição da Algarve Cup, ao conseguir dar a volta ao resultado frente à China e vencer por 2-1.

No jogo de abertura do Grupo A, a China, 16.ª da hierarquia mundial, adiantou-se no marcador, por Xu Yanlu, aos 57 minutos, mas Portugal, 38.ª, conseguiu a reviravolta, com golos de Carolina Mendes (60) e Carole Costa (86), o segundo quando a equipa das quinas jogava em vantagem numérica.

No outro encontro da primeira jornada do Grupo A, a Austrália, quarta do ranking, joga com a Noruega, 14.ª, em Albufeira, às 18.30.