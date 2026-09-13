Figueira da Foz vai receber Mundial Universitário de Desportos de Praia em setembro.

Desporto

Instituições do Ensino Superior desafiadas a canalizarem 50 euros das propinas para o Desporto

Diogo Braz, presidente da FADU, quer a atividade física no centro da estratégia do Ensino Superior e alerta para a falta de instalações.