Figueira da Foz vai receber Mundial Universitário de Desportos de Praia em setembro.
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Instituições do Ensino Superior desafiadas a canalizarem 50 euros das propinas para o Desporto

Diogo Braz, presidente da FADU, quer a atividade física no centro da estratégia do Ensino Superior e alerta para a falta de instalações.
Cecília Carmo
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