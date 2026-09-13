Instituições do Ensino Superior desafiadas a canalizarem 50 euros das propinas para o Desporto

O desporto deve deixar de ser encarado como um complemento da vida universitária e passar a ocupar um lugar central na estratégia das instituições de Ensino Superior. É essa a ambição de Diogo Braz, presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), que lança um repto às universidades e politécnicos: canalizar uma parcela do valor das propinas para a atividade desportiva. “Se uma instituição de Ensino Superior pública retirar 50 euros por ano do valor da propina anual de um estudante, uma instituição com 20 mil estudantes tem um milhão de euros para investir no desporto”, afirma ao DN. E explica onde poderia ser aplicado o dinheiro: “Investir em infraestruturas, em programas de apoio à prática desportiva, em fatores relacionados com a carreira dual, em competições internas e em profissionais que deem suporte e apoio a toda a atividade desportiva.”Diogo Braz salienta que a FADU não pretende interferir na autonomia das instituições. “Vamos lançar este repto e dizer: atenção a esta possibilidade”, explica, acreditando que a proposta pode levar os responsáveis do Ensino Superior a olhar de outra forma para o financiamento do setor. “Podem ter aqui uma fonte de financiamento interna que lhes permita canalizar recursos para esta questão do desporto universitário.”O desafio ganha dimensão perante as limitações existentes. O estudo de diagnóstico apresentado pela FADU em março concluiu que mais de 60% das instituições de Ensino Superior não possuem instalações desportivas próprias para responder às competições universitárias e cerca de 87% necessitam de recorrer a instalações externas. .“É também um desafio, uma barreira, que temos de conseguir ultrapassar”, reconhece o presidente da FADU, adiantando que os dados já foram transmitidos à tutela para que seja possível “criar um estímulo de apoio e de incentivo às instituições de Ensino Superior”. Ainda assim, considera que houve progressos: “Já estivemos pior. Não estamos de forma fantástica, mas tem havido melhorias.”Com o arranque de mais um ano académico, Diogo Braz deixa sobretudo uma mensagem aos milhares de jovens que entram agora no Ensino Superior. A mudança coincide com uma das fases mais delicadas para a continuidade da prática desportiva. “A transição do ensino secundário para o Ensino Superior acaba por ser a faixa onde existe um maior abandono desportivo”, alerta.É precisamente esse fenómeno que a FADU pretende inverter. E o presidente resume o objetivo numa frase: “Para quem está agora a entrar no Ensino Superior, que não deixe as sapatilhas à porta. Que efetivamente as leve consigo para todo o seu percurso académico.”E há uma dimensão que vai muito além da competição. A entrada na universidade significa, para muitos jovens, sair pela primeira vez de casa, viver longe da família e construir novas relações. Nesse processo, o desporto pode tornar-se uma ferramenta de integração. “O desporto tem esse papel de valorizar, de unir, de integrar”, defende. “É uma premissa que valoriza imenso a integração destes novos estudantes, que muitas vezes acabam por sair de casa pela primeira vez, estar distantes da família e criar novas amizades, que acabam por ficar para a vida.”Para a FADU, falta agora dar outro salto. “Efetivamente, ter mais profissionais dedicados às questões do desporto, colocar o desporto como uma prioridade estratégica nos planos de atuação, conceder apoio financeiro e logístico e providenciar competições internas”, enumera Diogo Braz.A carreira dual é outra das prioridades. A federação pretende apresentar sugestões de alteração ao Estatuto do Estudante-Atleta, procurando melhorar as condições de quem concilia formação académica e alta competição. “Um estudante que concilia a vertente educativa com a vertente desportiva tem de ter requisitos diferentes”, sustenta.Portugal terá este mês outro palco para mostrar a dimensão do desporto universitário. A Figueira da Foz recebe o Campeonato do Mundo Universitário de Desportos de Praia, que deverá reunir cerca de 600 agentes desportivos, provenientes de 51 países e dos cinco continentes. “É um desafio imenso, mas, acima de tudo, é a prova de que estamos a merecer cada vez mais a confiança das estruturas internacionais do desporto universitário”, afirma Diogo Braz. A ambição é clara: “Queremos proporcionar as melhores condições a todos os estudantes-atletas que venham representar os seus países, mas, acima de tudo, que levem de Portugal boas recordações e boas memórias.”O campeonato coincidirá com o Dia Internacional do Desporto Universitário, assinalado a 20 de setembro, e terá várias atividades paralelas. Diogo Braz acredita que será “um evento de excelência”, mas a ambição da FADU vai muito além de uma competição: fazer com que o desporto seja definitivamente encarado como parte da vida académica e não como algo que os estudantes têm de deixar para trás quando entram na universidade..Programa IMPULSO atribui 111 bolsas a atletas e reforça apoio ao desporto português.Estudo revela que 61% das instituições de ensino superior portuguesas não têm instalações desportivas próprias