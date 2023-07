Ingleses continuam reis do mercado, mas ainda estão a metade do recorde

Ainda falta mais de um mês para o mercado de transferências encerrar na maioria dos principais campeonatos, mas já se percebeu que os clubes ingleses vão continuar a reinar no que toca a contratar jogadores. A dúvida é perceber se vão bater o recorde registado no verão do ano passado, quando gastaram 2,25 mil milhões de euros em reforços.

Até ao momento, e as transferências sucedem-se diariamente, os 20 clubes que compõem a Premier League inglesa já gastaram um total de 1,08 mil milhões de euros. Só para se ter uma noção, é quase o mesmo valor que as outras grandes ligas europeias (Espanha, Itália, Alemanha e França) desembolsaram todas juntas até ao momento.

O emblema mais gastador de toda a Europa é o Arsenal, segundo classificado do Campeonato Inglês da época passada, que parece apostado em, mais uma vez, tentar combater o domínio do Manchester City de Pep Guardiola (venceu cinco dos últimos seis campeonatos). O clube londrino já gastou até ao momento 231,6 milhões de euros em contratações.

Os gunners, aliás, são os responsáveis pela contratação mais cara deste mercado até ao momento, com os 116,6 milhões de euros pagos ao West Ham para garantirem os serviços do médio defensivo Declan Rice. A equipa treinada por Mikel Arteta pagou ainda 75 milhões por Kai Havertz ao Chelsea e 40 milhões ao Ajax pelo central Jurrien Timber.

Ainda em Inglaterra, o segundo clube mais gastador é o Tottenham, com despesas na ordem dos 136,30 milhões. Deste bolo, 46,30M€ foram para pagar a transferência de James Maddison ao Leicester, e depois há ainda 40M€ pagos aos Sporting por Pedro Porro, 30M€ à Juventus por Kulusevski e 20M€ pelo guarda-redes Vicario ao Empoli, de Itália.

A fechar o pódio dos clubes que mais dinheiro já esbanjaram em contratações, surgem o Liverpool e o Chelsea, ambos com 112 milhões já gastos. Nos reds destaca-se o reforço Dominik Szoboszlai, por quem o Liverpool pagou 70M€ ao Leipzig. E nos blues, recordistas em gastos no ano passado, o jogador mais caro já recrutado até agora foi Nkunku, com 60 milhões a entrarem nos cofres do RB Leipzig.

O Manchester United, contudo, está prestes a subir ao segundo lugar deste ranking dos mais gastadores, pois está para breve a oficialização da contratação do guarda-redes Onana, ex-Inter Milão, por 55 milhões de euros, o que vai fazer elevar os gastos até aos 120 milhões. Os 64,20M€ já gastos foram na aquisição de Mason Mount, médio ofensivo do Chelsea.

Ao contrário de outros anos, o campeão Manchester City está bastante calmo a nível de movimentações de mercado, e até agora só gastou 29 milhões com a aquisição de Mateo Kovacic ao Chelsea.

Itália nos 416 milhões

Nas Big 5, a Liga Italiana surge na segunda posição dos países que mais dinheiro gastaram até ao momento a reforçar as respetivas equipas, com gastos na ordem dos 416 milhões de euros. A Juventus foi quem mais investiu, num total de 77,60M€ - Manuel Locatelli (ex-Sassuolo) e Moise Kean (ex-Everton) custaram 60M€.

Segue-se a Liga Francesa, com 376,85 milhões de euros, muito à custa do milionário PSG, que já desembolsou 155,5 milhões de euros em reforços - o mais caro foi Manuel Ugarte, por quem os parisienses pagaram 60 milhões ao Sporting.

Na quarta posição estão os emblemas alemães, com um investimento de 350 milhões de euros, com o RB Leipzig à frente do pelotão com quase metade deste valor, 126M€ - a contratação mais cara do clube detido pela Red Bull foi o avançado Loïs Openda, que chegou do Lens por 43M€.

E por último a Liga Espanhola, nos 225,80 milhões. O Real Madrid já gastou quase metade desta verba (128,50M€), com quase todo o dinheiro investido no médio inglês Jude Bellingham, que obrigou ao pagamento de 103 milhões de euros ao Borussia Dortmund.

Mas atenção! Não parece muito provável acontecer, mas a Liga Espanhola pode dar um salto neste ranking caso o Real Madrid avance para a contratação de Kyllian Mbappé. O avançado francês está no seu último ano de contrato com o PSG, e o proprietário do clube já disse que, se não renovar, será negociado. E tratando-se de Mbappé, uma transferência, mesmo a um ano de terminar contrato, nunca seria feita abaixo dos 100 milhões de euros.

A liga portuguesa continua muito longe dos valores que se gastam em contratações nas Big 5, com um investimento até ao momento de 101,36 milhões de euros. O Benfica lidera os gastos com 39M€, seguido do Sporting (27M€) e do Sp. Braga (17,80M€). Nos encarnados, a transferência mais cara foi o médio turco Kökçü, contratado por 25 milhões de euros. Já o Sporting bateu o seu recorde, com os 20 milhões desembolsados pelo avançado sueco Viktor Gyökeres (20M€).

nuno.fernandes@dn.pt