Ilha de Curaçau torna-se a nação mais pequena a apurar-se para um Mundial de futebol

A ilha de Curaçau, nas Caraíbas, tornou-se na madrugada desta quarta-feira, 19 de novembro, a mais pequena nação a ver a sua seleção de futebol apurar-se para a fase final de um Campeonato do Mundo. Esta nação com cerca de 150.000 habitantes e uma área de 441 quilómetros quadrados, "roubou" o recorde que era da Islândia (405 mil habitantes) desde que se apurou para a fase final de 2018, na Rússia.Curiosamente, esta seleção caribenha tornou-se ainda na primeira a garantir o apuramento se ter qualquer jogador nascido no seu território, uma vez que todos eles são de origem neerlandesa.Curaçau foi uma das três seleções que na última madrugada garantiram o apuramento para o Mundial 2026, que se realiza nos Estados Unidos, México e Canadá. As outras foram o Haiti e o Panamá que vão estar numa fase final pela segunda vez. .Os haitianos estiveram no Mundial 1974, onde perderam os três jogos da fase de grupos: 1-3 com a Itália, 0-7 com a Polónia e 1-4 com a Argentina. Já os panamianos também só disputaram as três partidas da fase de grupos do Rússia 2018, que saldaram por derrotas: 0-3 com a Bélgica, 1-6 com Inglaterra e 1-2 com a Tunísia.Na última jornada da fase de apuramento da CONCACAF (América do Norte e Central), no grupo B, Curaçau empatou a zero com Jamaica, numa partida disputada em El Salvador, devido aos danos provocados na Jamaica pela passagem do furacão Melissa, no final de outubro.Refira-se que a seleção de Curaçau é liderada por Dick Advocaat, de 78 anos, que já comandou a seleção holandesa em três passagens e treinou a Coreia do Sul, a Bélgica e a Rússia.No grupo A, o Suriname falhou uma qualificação que também seria uma estreia num Mundial, ao perder na Guatemala por 3-1. Quem beneficiou e carimbou o passaporte para o Mundial 2026 foi o Panamá, que bateu El Salvador, por 3-0.O Suriname, uma das nações fundadoras da Concacaf, em 1961, estava a disputar a fase final das eliminatórias pela primeira vez desde 1978.No grupo C, o Haiti conseguiu o apuramento para o Mundial ao vencer Nicarágua por 2-0, em Willemstad, capital de Curaçau, onde os haitianos têm disputado as partidas em casa, devido à instabilidade no Haiti.A seleção haitiana contou como titular com o médio Leverton Pierre, que joga no Vizela.O Haiti beneficiou do empate a zero das Honduras em casa da Costa Rica. Os hondurenhos precisavam de ganhar para ainda ter esperança em chegar à fase final.Do lado da Costa Rica, o avançado Álvaro Zamora, que atua no Académico de Viseu, foi titular, mas saiu aos 57 minutos.O Mundial 2026, que irá ter pela primeira vez três países anfitriões - Estados Unidos, México e Canadá - e 48 seleções, vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.