Humberto Coelho vice-presidente na lista de Rui Costa para a Direção do Benfica

A presença de Humberto Coelho, como vice-presidente da direção, é o grande destaque da lista da candidatura liderada por Rui Costa aos órgãos sociais do Benfica.O antigo defesa central e treinador é uma lenda do clube, pelo qual venceu oito campeonatos, seis Taças de Portugal e uma Supertaça. Humberto Coelho, de 75 anos, exerceu o cargo de vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol durante os mandatos de Fernando Gomes. José Pereira da Costa, que assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral após a demissão de Fernando Seara, continua a acompanhar o atual presidente da direção..Rui Costa reconhece Benfica “aquém do pretendido” no plano desportivo. Entretanto, a Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica anunciou que foram entregues sete listas aos órgãos sociais, apresentadas pelos sócios João Ferreira Leite (MAG), Martim Mayer (todos os órgãos), João Diogo Manteigas (Direção e Conselho Fiscal), Cristóvão Carvalho (Direção), Luís Filipe Vieira (todos os órgãos), João Noronha Lopes (todos os órgãos) e Rui Costa (todos os órgãos).Foram ainda apresentadas quatro listas à Comissão de Remunerações, associadas às candidaturas de Martim Mayer, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes e Rui Costa.