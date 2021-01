Helton Leite é o oitavo caso de covid-19 no Benfica

FC Porto tem mais dois infetados com covid-19

Mais dos casos positivos no plantel do Benfica

O guarda-redes brasileiro Helton Leite é o mais recente caso de infeção de covid-19 no Benfica, aumentando para oito o lote de futebolistas com testes positivos do clube da Luz.

Helton Leite foi titular na meia-final da Taça da Liga, realizada esta quarta-feira, em Leira, em que o Benfica perdeu frente ao Sp. Braga por 2-1.

Neste momento, além de vários elementos do staff, da equipa técnica e ainda do presidente Luís Filipe Vieira, estão infetados com covid-19 os futebolistas Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Nuno Tavares, Diogo Gonçalves e Waldschmidt, além de Helton Leite.