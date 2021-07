Uma vez atleta olímpico, olímpico para sempre. É com base nesta premissa que Luís Monteiro espera ajudar no pós-carreira. Foi atleta do pentatlo, esteve nos Jogos Olímpicos de 1984 e assistiu de perto às medalhas históricas de Carlos Lopes e Rosa Mota. Hoje é presidente da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), criada em 2003 por vontade de um conjunto de pessoas, entre as quais Carlos Lopes, João Rodrigues, Gentil Martins e Roberto Dória Durão. Em entrevista ao DN em vésperas do início dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Luís Monteiro explica o que espera os atletas para lá da glória e das medalhas.

Qual é a missão da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal?