Guardiola diz que está "realmente impressionado com o Sporting"

"Realmente impressionado". Assim ficou Pep Guardiola com o Sporting de Rúben Amorim. "É uma equipa unida. A relação entre o treinador e a equipa está lá. São muito físicos e têm corredores fantásticos. São campeões portugueses, depois de muitos anos. Se bateram o FC Porto e o Benfica, meu amigo... É porque são bons! Passaram uma fase de grupos onde estava o Ajax e o Dortmund, que são equipas com tradição na Champions. Vi alguns jogos e fiquei realmente impressionado", elogiou o treinador do Manchester City, na antevisão do jogo com os leões, terça-feira, no Estádio José Alvalade (20.00, Eleven Sports).

Como já é habitual, o técnico espanhol centrou a conferência de Imprensa desta segunda-feira na sua equipa e no que os seus jogadores podem e devem fazer, mas a costela de gentleman permitiu-lhe respondeu a algumas questões mais leoninas, como o papel de Rúben Amorim e que conselho lhe daria. "A carreira dele está a ir bem, pela sua personalidade e pela forma como mete a sua equipa a jogar. Não sou muito de conselhos, mas o Sporting tenta ganhar desde o primeiro minuto. Imagino que esteja entusiasmado por, 14 anos depois, levar de novo o clube às melhores 16 equipas da Champions...", atirou o espanhol mostrando saber da história dos leões.

A única vez que o Sporting esteve nos oitavos da Champions foi em 2008-09 e terminou eliminado pelo Bayern de Munique com um embaraçoso e humilhantes 12-1.

Questionado sobre Porro e se conta com ele para a próxima época, Guardiola lembrou que tem "250 emprestados". Já sobre o futebol português destacou o recrutamento fantástico, não fosse ele ter três jogadores portugueses no plantel (Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias): "Sempre tiveram uma liga incrivelmente competitiva. Nós jogámos contra o FC Porto na última época e percebemos o quão forte são as equipas portugueses. A nível de recrutamento são fantásticos, muito competitivos. Em pouco tempo, as suas maiores estrelas vão para Espanha, Inglaterra, Alemanha ou França."

Guardiola destacou também a "harmonia excecional" dos jogadores citizens sob a sua liderança e acredita que isso pode levar o City de novo à final da Liga dos Campeões e quem sabe, desta vez, ganhá-la. "Queremos mostrar qualidades a cada três dias, em todos os jogos e amanhã não será exceção. Podem perguntar as vezes que quiserem sobre a pressão de ganhar a Champions, não me incomoda. Se o fazem é porque estamos nesta prova", defendeu o espanhol, que não se imagina a ficara dez anos no mesmo clubes: "Não vou ser com o Alex Ferguson, não se preocupem."

O técnico do Manchester City confirmou ainda que o médio Jack Grealish, Gabriel Jesus, Cole Palmer (todos com problemas físicos), bem como Kyle Walker (castigado) não estão disponíveis para a visita aos leões.

"Quero muito estar nos quartos de final da Champions"

João Cancelo ficou "surpreendido" com a carreira de treinador do ex-colega Rúben Amorim, porque nunca o imaginou no banco. "Gosto muito da sua forma de estar, das suas entrevistas, da forma como a equipa dele joga. É muito mérito seu, é uma pessoa humilde, tranquila, engraçada quando tem de ser, já o era assim como jogador", elogiou o internacional português.

"Eu quero vencer o jogo contra o Sporting, como todos os outros. Estou no Manchester City, não estou no Benfica. Sou benfiquista, claro que sim, joguei lá toda a formação, mas estou a representar o Manchester City e é com esse intuito que quero ganhar ao Sporting, não só como benfiquista. Quero muito estar nos quartos de final da Champions", confessou esta segunda-feira João Cancelo.

Habituado a jogar dérbis lisboetas, o lateral direito lembrou que nas camadas jovens ganhou "mais vezes" do que perdeu frente aos leões: "O Sporting é um grande clube, tem uma grande escola de jogadores. De lá saíram Cristiano [Ronaldo], Figo, Nani... É um grande clube, um dos grandes em Portugal, é uma equipa que tem de se ter em conta. Vai ser um jogo difícil."

Questionado sobre o que se passou no último clássico do futebol português, que acabou em confusão e agressões, Cancelo admitiu que não gostou do que viu. "Somos jogadores, seres humanos, temos os nervos à flor da pele. Eu também já tive atitudes más. Claro que, para a imagem de Portugal, não é bom."

O assalto violento de que foi alvo, ele e a família, em casa, nos últimos dias do ano passado foi uma dos temas que marcou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Sporting. "É a vida. Foi, de facto, um terror. Aterrorizaram toda a minha família. Sei lidar bem com isso, mas a minha família não merecia passar o que passou. Já virei a página. Já perdi a minha mãe [morreu num acidente em 2013 - Cancelo ia no carro e sofreu ferimentos ligeiros], foi bem mais difícil e virei a página. Já tive bastantes obstáculos na minha vida e superei-os. Sinto-me mais forte mentalmente. Por muito que me tentem fazer cair, não vão conseguir. Gosto de pensar positivo e só assim consigo levar a vida da melhor maneira", disse o jogador do City.