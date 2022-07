Guarda-redes Luís Maximiano (ex-Sporting) oficializado pela Lazio

O guarda-redes de futebol português Luís Maximiano, que se notabilizou ao serviço do Sporting, foi contratado pela Lazio, anunciou esta quarta-feira o clube italiano em comunicado, sem revelar verbas de transferência ou duração da ligação.

"A Lazio informa que adquiriu definitivamente os direitos desportivos do jogador Luís Maximiano, proveniente do clube espanhol Granada", lê-se no curto texto publicado na página oficial da formação transalpina na Internet.

Maximiano, de 23 anos, transferiu-se dos 'leões' para o clube andaluz na temporada passada, após oito épocas ao serviço do conjunto de Alvalade, nos diversos escalões.