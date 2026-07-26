GP da Hungria. Primeira vitória de Norris na temporada em dia de minimização de danos para Verstappen

Lando Norris assinou este domingo uma forte exibição no traçado de Hungaroring ao conquistar a sua primeira vitória da temporada no Mundial de Fórmula 1. Arrancando da pole position, o piloto britânico da McLaren imprimiu um forte ritmo desde a partida e geriu com frieza a vantagem ao longo das 70 voltas, com uma estratégia de duas paragens nas boxes contra rivais que fizeram três, cruzando a linha de chegada com uma margem confortável de 15,080 segundos sobre Max Verstappen.O desempenho categórico de Norris serviu para validar em pista a eficácia das atualizações aerodinâmicas e mecânicas recentemente introduzidas pela equipa de Woking, demonstrando que o monolugar ganhou os argumentos necessários para disputar o topo da grelha de forma consistente. Contudo, o ambiente na garagem britânica acabou por ser agridoce: quando a equipa parecia encaminhar-se para um resultado duplo de relevo, o abandono forçado de Oscar Piastri na volta 56 devido a uma avaria na caixa de velocidades deitou por terra as aspirações do australiano - que chegara a liderar a corrida e tinha aspirações a vencê-la. O incidente veio confirmar que, apesar dos ganhos evidentes de velocidade, os problemas de fiabilidade continuam a ser um desafio crítico por resolver. Nas declarações após a corrida, Norris manifestou a sua satisfação ao sublinhar a "sensação incrível" de regressar ao topo do pódio, elogiando a forma como o carro permitiu gerir o desgaste dos pneus antes do interregno de Verão.Do lado da Red Bull, a corrida traduziu-se num exercício bem-sucedido de minimização de danos por parte de Max Verstappen. A enfrentar sérias dificuldades de equilíbrio no seu monolugar desde os treinos livres, o piloto neerlandês tirou partido do trabalho tático da sua equipa nas paragens de boxes e do abandono de Piastri para ascender ao segundo lugar. No final da prova, Verstappen afirmou que, face aos obstáculos sentidos ao longo de todo o fim de semana, "custa a acreditar" no pódio alcançado, enaltecendo a precisão da estratégia que permitiu extrair o rendimento máximo de um conjunto longe do ideal.A fechar os lugares de honra ficou o líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli, que assinou uma das exibições mais maduras do dia ao conduzir o seu Mercedes da sétima posição da grelha até ao terceiro lugar final. Penalizado em três posições após a qualificação, o jovem piloto italiano revelou que a corrida exigiu "paciência e gestão no tráfego»" para realizar ultrapassagens decisivas e garantir pontos cruciais na luta pelo título mundial. Logo atrás, Charles Leclerc assegurou o quarto posto ao beneficiar de uma penalização de cinco segundos imposta ao seu colega de equipa na Ferrari, Lewis Hamilton, sancionado por excesso de velocidade na linha de boxes, detalhe que acabou por despromover o britânico ao quinto lugar final.