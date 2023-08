Gonçalo Ramos esperado em Paris esta segunda-feira

O Benfica chegou este domingo a acordo com o PSG para a transferência de Gonçalo Ramos. O avançado há muito que tinha acordo com o emblema parisiense e é esperado em Paris já na segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato por cinco épocas.

O jogador vai emprestado com opção de compra obrigatória e com os encarnados a receberem já uma tranche de 20 milhões de euros - uma espécie de taxa de empréstimo que será descontada do bolo final , de um negócio que pode chegar ou superar os 80 milhões de euros. Gonçalo aguarda ok de Rui Costa para viajar.



O Benfica fica assim sem o melhor marcador da equipa na época passada (27 golos em 47 jogos) para a Supertaça com o FC Porto, que se joga em Aveiro na quarta-feira.