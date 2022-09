Fernando Santos chama Gonçalo Ramos para o lugar de Rafa Silva

Gonçalo Ramos foi esta terça-feira chamado à seleção. É uma estreia para o jovem avançado do Benfica, que assim ocupará o lugar de Rafa Silva, que ontem renunciou à seleção, na lista dos 26 eleitos para o duplo compromisso de Portugal no apuramento para a fase final da Liga doas Nações.

O avançado de 21 anos estará assim à disposição de Fernando Santos para os jogos com a República Checa (dia 24, em Praga) e com a Espanha (dia 27, em Braga). Gonçalo Ramos e os restantes 25 convocados concentram-se esta tarde na Cidade do Futebol, no Jamor, estando previsto um treino para as 17.30.

No comunicado onde informa a chamada do jovem avançado, que marcou oito golos na presente temporada, quatro na I Liga e outros quatro nas pré-eliminatórias para a Liga dos Campeões, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) detalha que o avançado conta 18 internacionalizações pela seleção sub-21, num total de 46 jogos pelas seleções.

É a segunda alteração forçada do selecionador, que já tinha substituído o lesionado Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) pelo também lateral esquerdo Mário Rui (Nápoles).

Para chegar à final four e lutar pelo troféu que venceu em 2019, a seleção portuguesa precisa de vencer o agrupamento. Com quatro jogos disputados no grupo, Portugal está no segundo lugar, com sete pontos, depois de ter vencido a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0) em casa, ter empatado na visita à Espanha (1-1) e de ter sido derrotado em terreno helvético (1-0).