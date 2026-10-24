Golo de Borja Sanz garante triunfo do FC Porto em Barcelos na I Liga

Um golo de Borja Sainz bastou este sábado (24 de outubro) ao FC Porto para vencer em Barcelos o Gil Vicente 1-0, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, deixando os 'dragões' com uma vantagem provisória de oito pontos.

O tento do jogador espanhol surgiu aos 63 minutos e garantiu o nono triunfo, em outras tantas jornadas da Liga, ao campeão nacional, enquanto os gilistas, que ficaram reduzidos a 10 unidades na reta final da partida, com a expulsão de Elimbi, aos 84, viram interrompida uma série de duas vitórias consecutivas e de três jogos seguidos sem perder.

O FC Porto lidera o campeonato, com 27 pontos, mais oito do que o Benfica, segundo, mas com menos um jogo, enquanto os gilistas são sétimos, com 14 pontos.