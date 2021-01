GNR multa futebolistas em 200 euros por estarem a almoçar num restaurante

A GNR apanhou esta sexta-feira quatro jogadores de futebol a almoçar num restaurante em Joane, Vila Nova de Famalicão, numa clara violação do dever geral de confinamento, disse fonte daquela força de autoridade.

Segundo a fonte, os jogadores foram alvo de contraordenações, assim como o proprietário do estabelecimento. A fonte não especificou o clube dos jogadores, embora algumas notícias apontem para o facto de se tratarem de atletas do Moreirense e do V. Guimarães.

Todos eles vão ter de pagar uma multa de 200 euros, cada um, acrescentou. A GNR deu entretanto ordem de encerramento ao restaurante.

Portugal está em estado de emergência devido à pandemia de covid-19, vigorando a obrigação de recolhimento obrigatório. Os restaurantes também não podem estar abertos para servir refeições.