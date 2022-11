Gary Neville asume: "O Manchester United deve rescindir o contrato de Ronaldo"

Gary Neville, antigo capitão do Manchester United e atual comentador televisivo, disse esta quinta-feira que o contrato de Cristiano Ronaldo com os red devils deverá ser rescindido nos próximos dias, na sequência das várias críticas do português ao clube.

"Penso que ele não quer voltar", explicou Gary Neville à Sky Sports. "Eu não teria dado essa entrevista se quisesse voltar", acrescentou. "Eu sabia que iria gerar grandes manchetes e que iria marcar o fim da sua carreira no Manchester United", disse o antigo jogador inglês.

Ronaldo, que regressou ao United em agosto de 2021 e tem um contrato por mais seis meses, fez declarações controversas sobre a família Glazer, proprietária do clube, e questionou a sua gestão e falta de ambição desportiva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A equipa de Manchester falhou a Liga dos Campeões após ter terminado em sexto lugar na Premier League na época passada, com 24 golos de CR7 em todas as competições, o rendimento do português tem visto a diminuir na época atual, tendo sido várias vezes suplente com pouca utilização.

"Pergunto-me o que estará o Manchester United a fazer, porque a realidade é que eles sabem que precisam de rescindir o contrato de Cristiano ou estabelecer um precedente para que nenhum jogador possa voltar criticá-los", acrescentou Neville.

"Concordo com algumas das coisas que Cristiano disse e muitos fãs do Manchester United concordarão com muitas das coisas que Cristiano disse, mas a verdade é que, se for funcionário de uma empresa e disser este tipo de coisas, o seu trabalho deve terminar e o Manchester United deve fazê-lo nos próximos dias", avaliou ele sobre o seu antigo companheiro de equipa entre 2003 e 2009.