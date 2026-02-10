Ganha medalha olímpica e confessa traição à namorada

Sturla Holm Laegreid tinha acabado de conquistar a medalha de bronze no biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno que estão a decorrer em Milano - Cortina (Itália) e o que se antevia como um momento de comemoração acabou em lágrimas durante uma entrevista ao canal de televisão norueguês NRK."É grandioso. É a minha primeira medalha olímpica e quero agradecer a todos os que me ajudaram", disse Lægreid antes de uma confissão inesperada: "Há uma pessoa que talvez não esteja a ver isto. Há meio ano, conheci o amor da minha vida. A pessoa mais bonita e maravilhosa do mundo e, há três meses, cometi o maior erro da minha vida e traí-a."O biatleta disse ainda ter contado a traição à namorada na semana passada, o que descreveu como "a pior semana" da sua vida."Tinha uma medalha de ouro na vida. Tenho a certeza de que muitos agora me olham com outros olhos, mas eu só tenho olhos para ela. O desporto ficou em segundo plano nos últimos dias. Gostaria de poder partilhar isto com ela", disse, em lágrimas.Sturla Holm Laegreid adiantou que a decisão de falar sobre o assunto estava tomada desde a véspera. "Decidi que diria isto na zona mista. Ao ganhar uma medalha, talvez a mensagem se torne um pouco mais forte. Não são muitos os que sabem pelo que passei. Agora, talvez o mundo inteiro saiba", afirmou.Questionado sobre a razão de ter feito esta revelação, disse: "Não tenho nada a perder. Tive uma oportunidade de ter um amor verdadeiro e estraguei tudo de uma forma inacreditável. Pode não ser perdoável. Mas se isto me der uma pequena possibilidade de lhe dizer o quanto a amo, então prefiro cometer suicídio social em direto na televisão só para ter essa pequena chance".O norueguês não quis revelar a identidade da namorada (ou ex) sendo esta uma forma de a proteger. "Ela já tem o suficiente com a notícia da semana passada, mas espero que haja uma luz ao fundo do túnel para nós os dois. E que ela ainda me possa amar", salientou.