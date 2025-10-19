Gala da FDI-Portugal destacou futuro Pavilhão de Desportos de Inverno no Seixal

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal) celebrou neste sábado à noite, nas Penhas da Saúde, a sua gala anual, numa edição marcada pela valorização do futuro Pavilhão de Desportos de Inverno, que será construído no Seixal.O projeto, considerado histórico para o movimento das modalidades de gelo, foi um dos temas centrais da cerimónia, que reuniu atletas, dirigentes e responsáveis institucionais. O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, recebeu o Prémio Personalidade do Ano 2025, em reconhecimento pelo papel determinante na parceria com a FDI-Portugal que permitirá a edificação da infraestrutura.Na sua intervenção, Paulo Silva sublinhou que o pavilhão, a erguer-se num terreno cedido pela autarquia, “será uma mais-valia para o desenvolvimento desportivo de Portugal, em especial na formação dos jovens”, destacando também o impacto económico e social que o projeto trará ao concelho.O presidente da FDI-Portugal, Pedro Flávio, classificou o acordo com o município como “um passo decisivo para o futuro dos desportos de gelo em Portugal”, lembrando que se trata de uma infraestrutura de dimensões olímpicas, preparada para acolher hóquei no gelo, patinagem artística, patinagem de velocidade short track e curling.A noite serviu também para premiar atletas e clubes que se distinguiram ao longo da época. Entre os distinguidos estiveram Jéssica Rodrigues, campeã do mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo, Raphael Ribeiro (bobsleigh), e o Ice Clube da Covilhã, eleito clube do ano.Com três atletas já qualificados para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, a FDI-Portugal atravessa “o momento mais forte da sua história”, afirmou Pedro Flávio, que destacou “o crescimento sustentado, a consolidação das modalidades e a afirmação internacional” do movimento dos desportos de inverno portugueses.