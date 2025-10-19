Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Paulo Silva, presidente Câmara do Seixal, e Pedro Flávio, presidente da FDI -PORTUGAL
Gala da FDI-Portugal destacou futuro Pavilhão de Desportos de Inverno no Seixal

Paulo Silva, presidente da Câmara do Seixal, foi distinguido como Personalidade do Ano pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal
A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal) celebrou neste sábado à noite, nas Penhas da Saúde, a sua gala anual, numa edição marcada pela valorização do futuro Pavilhão de Desportos de Inverno, que será construído no Seixal.

O projeto, considerado histórico para o movimento das modalidades de gelo, foi um dos temas centrais da cerimónia, que reuniu atletas, dirigentes e responsáveis institucionais.

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, recebeu o Prémio Personalidade do Ano 2025, em reconhecimento pelo papel determinante na parceria com a FDI-Portugal que permitirá a edificação da infraestrutura.

Na sua intervenção, Paulo Silva sublinhou que o pavilhão, a erguer-se num terreno cedido pela autarquia, “será uma mais-valia para o desenvolvimento desportivo de Portugal, em especial na formação dos jovens”, destacando também o impacto económico e social que o projeto trará ao concelho.

O presidente da FDI-Portugal, Pedro Flávio, classificou o acordo com o município como “um passo decisivo para o futuro dos desportos de gelo em Portugal”, lembrando que se trata de uma infraestrutura de dimensões olímpicas, preparada para acolher hóquei no gelo, patinagem artística, patinagem de velocidade short track e curling.

A noite serviu também para premiar atletas e clubes que se distinguiram ao longo da época. Entre os distinguidos estiveram Jéssica Rodrigues, campeã do mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo, Raphael Ribeiro (bobsleigh), e o Ice Clube da Covilhã, eleito clube do ano.

Com três atletas já qualificados para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, a FDI-Portugal atravessa “o momento mais forte da sua história”, afirmou Pedro Flávio, que destacou “o crescimento sustentado, a consolidação das modalidades e a afirmação internacional” do movimento dos desportos de inverno portugueses.

