Futsal: portugueses levam clube ao título de futsal na Islândia
Cristiano Matias e Fábio Ribeiro ajudaram o Futebol Clube Ibéria na conquista do campeonato nacional. Em apenas 3 épocas o clube garantiu presença nas pré eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA
Cecília Carmo
