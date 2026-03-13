George Russell (Mercedes) ganhou na Austrália no arranque do Mundial. Mais de 480 mil pessoas passaram pelo Albert Park, em Melbourne.
George Russell (Mercedes) ganhou na Austrália no arranque do Mundial. Mais de 480 mil pessoas passaram pelo Albert Park, em Melbourne. EPA/JOEL CARRETT
Desporto

Fórmula 1 já começa com um recorde nas bancadas

Melbourne bateu recorde local de público e persegue agora os números de Adelaide, que abrigava a última corrida do Mundial nos anos 90. Entretanto, evento gerou altos ganhos indiretos mas não diretos
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Fórmula 1
Desporto
George Russell
edição impressa
Dinheiro em Campo
DN Sport

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt