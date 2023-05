FPF renova contratos com selecionadores de futebol feminino e futsal masculino

O selecionador feminino de futebol, Francisco Neto, renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), até 2027, enquanto Jorge Braz, campeão do mundo e bicampeão da Europa de futsal, renovou até 2026, informou esta terça-feira o organismo federativo.

Francisco Neto está à frente da principal seleção feminina portuguesa de futebol desde 2014, tendo anteriormente desempenhado na estrutura as funções de coordenador técnico e treinador de guarda-redes, então desde 2009.

"Acima de tudo, é um privilégio poder continuar a trabalhar nesta instituição que muito tem feito para desenvolver o futebol feminino, e isso reflete-se nos resultados", disse o treinador, de 41 anos, à assessoria da FPF.

Esta renovação permitirá a Francisco Neto estar não só na fase final do Mundial2023 deste ano, uma competição inédita para a equipa feminina lusa, mas também na qualificação para o Europeu de 2025, nos dois apuramentos para a Liga das Nações (2024 e 2026) e na qualificação para o Mundial de 2027.

"Estou, também, orgulhoso por poder continuar a fazer parte deste caminho que temos vindo a trilhar nos últimos anos, e que envolve muitas pessoas e muitas instituições (FPF, clubes e associações distritais e regionais de futebol). (...) Poder dar sequência a esse trabalho é algo que nos orgulha muito", acrescentou o treinador.

Francisco Neto prometeu manter a competitividade da seleção e a acreditar até ao último minuto, sublinhando que Portugal quer depender apenas de si, com a vontade de ser "uma surpresa" no Mundial deste ano.

A renovação de Francisco Neto foi anunciada ao mesmo tempo de Jorge Braz, com quem a Federação também renovou, mas até 2026.

"Queremos continuar a perspetivar o futuro e permitir que Francisco Neto possa participar e conduzir a Seleção Nacional a um novo Mundial, que irá realizar-se em 2027, e que Jorge Braz prolongue a sua relação até 2026, ano em que se realizará mais um Campeonato da Europa de futsal", considerou o presidente da FPF, Fernando Gomes, cujo mandato termina em 2024.

Jorge Braz, que irá liderar a seleção em dois apuramentos para o Campeonato da Europa (2024 e 2026), e um para o Mundial de 2024, assumiu o cargo em 2010, substituindo Orlando Duarte.

Em declarações à assessoria de imprensa da FPF, Jorge Braz, de 50 anos, mostrou-se "orgulhoso" com a renovação, que considerou ser "um reconhecimento do trabalho desenvolvido".

"É um orgulho imenso. Um sentimento muito especial ter este reconhecimento e, acima de tudo, ver a vontade que a FPF demonstra em continuar a contar comigo e com a nossa equipa técnica nacional", afirmou.

O técnico, que está ligado contratualmente à FPF desde 2007, prometeu trabalho e assumiu a vontade de conquistar mais títulos: "Nunca está nada por alcançar que tenhamos feito até agora e, independentemente dos resultados importantes conseguidos nos últimos anos, dos quais nos orgulhamos muito, há sempre muito mais a fazer".

O presidente da FPF, Fernando Gomes, que também hoje renovou contrato com o selecionador feminino de futebol, Francisco Neto, destacou o trabalho de ambos nas equipas nacionais.

"No âmbito daquilo que tem sido a nossa política de estabilidade, na relação com as equipas técnicas, neste caso de futebol feminino e futsal, deixo aqui uma palavra de reconhecimento e de gratidão pelo trabalho excelente que ambos têm vindo a fazer", vincou Gomes.

O líder federativo assumiu a vontade de "continuar a perspetivar o futuro e permitir que Francisco Neto possa participar e conduzir a seleção nacional a um novo Mundial, que irá realizar-se em 2027, e que Jorge Braz prolongue a sua relação até 2026, ano em que se realizará mais um Campeonato da Europa de futsal".