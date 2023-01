FIFA anuncia nomeados para o The Best 2022... numa lista sem portugueses

The Best

Julián Álvarez (Machester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Machester City), Erling Haaland (Machester City), Achraf Hakimi (PSG), Robert Lewandowki (Barcelona), Sadio Mané (Bayern Munique), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Neymar (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) e Vinicius Junior (Real Madrid) estão entre os 14 nomeados pela FIFA para melhor jogador de 2022.

Karim Benzema (atual Bola de Oro, campeão da liga espanhola e da Champions) e Leo Messi (campeão do Mundo pela Argentina no Mundial 2022) são dos dois grandes candidatos a receber o prémio The Best 2022, que será entregue a 27 de fevereiro, numa cerimónia em Paris. Se o francês procura o primeiro The Best, o argentino quer o sexto depois de ter superado Van Dijk e Cristiano Ronaldo em 2019. O português ficou fora da lista, assim como Bernardo Silva.

Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Sevilla), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) e Emiliano Martinez (Aston Villa), um deles levrá para casa o troféu de melhor guarda-redes do ano.

No feminino foram nomeadas: Aitana Bonmati (Barcelona), Debinha (North Carolina Courage), Jessie Fleming (Chelsea), Ada Hegerberg (Olympique Lyon), Sam Kerr (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Vivianne Miedema (Arsenal), Alex Morgan (San Diego Wave), Lena Oberdorf (Wolfsburgo), Alexandra Popp (Wolfsburgo), Alexia Putellas (Barcelona), Wendie Renard (Olympique Lyon), Keira Walsh (Barcelona) y Leah Williamson (Arsenal).

No que toca aos treinadores, a FIFA lançou apenas Carlo Ancelotti (Real Madrid), Didier Deschamps (Francia), Pep Guardiola (Manchester City), Walid Regragui (Marrueco) e Lionel Scaloni (Argentina) ao prémio. Sonia Bompastor (Olympique Lyon), Emma Hayes (Chelsea), Bev Priestman (Canadá), Pia Sundhage (Brasil), Martina Voss-Tecklenburg (Alemania) y Sarina Wiegman (Inglaterra) são os candidatos a melhor técnico do futebol feminino.