Fernando Santos: "Temos de estar ao nosso melhor nível"

"Esta seleção da Hungria joga muito no erro do adversário"

Numa conferência de Imprensa aos soluços devido a dificuldades técnicas que impediram que algumas perguntas fossem feitas, Fernando Santos chamou a atenção para os perigos húngaros que podem atrapalhar a estreia de Portugal no Euro2020, esta terça-feira (17.00, SIC e Sport TV).

O selecionador chamou a atenção para o engodo das estatísticas, que "não servem para nada". Para ele nem a seleção nacional nem a da Hungria são iguais às de 2016 (também calhou no grupo português e impôs um empate a três golos). "São anos diferentes e situações diferentes. Temos de estar ao nosso melhor nível. É uma equipa que vai jogar nos olhos nos olhos, não vai apostar apenas no contra-ataque. Eles gostam de jogar a partir de trás, com um meio-campo muito interessante e depois com dois avançados muito fortes. Vamos ter de enfrentar a Hungria com todos os cuidados", disse esta segunda-feira o técnico, na conferência de Imprensa de antevisão do jogo de estreia.

João Cancelo testou positivo à covid-19 e abandonou o grupo. Para o seu lugar, Santos chamou o sub-21 Diogo Dalot, em detrimento do campeão europeu Cédric e de Ricardo Pereira. "Primeiro a qualidade. Agora tendo a qualidade e o nível a que ele joga nos clubes e o fator muito importante de decisão é que há seis dias estava a competir. Outros estão fora da competição há um mês, um mês e meio e seria difícil chegar aqui e adquirir o ritmo necessário", explicou o selecionador.

Se a Hungria vai ter o apoio de mais de 60 mil adeptos nas bancadas, Portugal deve ter entre quatro a cinco mil, pouco face aos banhos de multidão que tiveram no Euro2016. Instado a deixar uma mensagem aos milhões de portugueses, o engenheiro avisou que não faz promessas: "Os portugueses não vão falhar, vão estar em casa e nas praças, onde for, a torcer por nós. A nossa equipa vai dar tudo para dar uma alegria aos portugueses."

Depois, alguém apelou ao lado de adepto de Fernando Santos para tentar que ele divulgasse o onze que vai utilizar frente à Hungria. Gostava que a seleção jogasse com Rui Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Pepe e Guerreiro; William e Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Jota; Cristiano Ronaldo? "Eu sou selecionador, não me vou colocar nesse papel. Sou português com muito vaidade, mas aqui sou selecionador..."