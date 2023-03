Federação mostra Roberto Martínez a trabalhar na primeira convocatória

A dias de anunciar a primeira convocatória (dia 17), Roberto Martínez aceitou o desafio de mostrar o que faz o selecionador de Portugal durante 24 horas (ou quase...) na Cidade do Futebol. Da análise dos jogadores à observação de jogos, passando por reuniões técnicas e aulas de português, o futebol está presente até durante as refeições como se pode ver no vídeo de 10 minutos em que o técnico de 49 anos revela alguns dos hábitos e métodos de trabalho.

O catalão chegou a Portugal há precisamente dois meses. Nos primeiros 60 dias privilegiou os contactos pessoais com jogadores selecionáveis. A primeira lista de convocados será conhecida no dia 17, às 12.30, referente aos jogos de qualificação do Euro 2024, frente a Liechtenstein (dia 23, às 19.45, no Estádio José Alvalade) e Luxemburgo (dia 26, às 19.45, no Stade de Luxembourg). E a avaliar pela amostra - 200 jogadores observados - a tarefa não será nada fácil.

Portugal está no Grupo J para o Euro 2024, juntamente com Bósnia e Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechenstein.