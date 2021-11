Federação lança camisola comemorativa do centenário do primeiro jogo da seleção

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou uma camisola comemorativa do centenário do primeiro jogo da seleção nacional. A estreia da equipa das quinas realizou-se a 18 de dezembro de 1921, frente à Espanha, em Madrid e terminou com uma derrota, por 3-1. O golo português foi marcado por Alberto Augusto, avançado do Benfica, de grande penalidade.

Portugal apresentou-se vestido de preto, as cores do equipamento emprestado pelo Casa Pia Atlético Clube e sob orientação de uma comissão técnica que incluía Carlos Vilar, Pedro Del Negro, Reis Gonçalves, Virgílio Paula, Plácido Duro e Júlio de Araújo.

A réplica da primeira camisola vestida pelos jogadores nacionais é uma edição limitada e exclusiva a 500 unidades. E, segundo a Federação, "recria na perfeição o visual original" e custa 100 euros.

Para a história fica o primeiro onze de Portugal: Carlos Guimarães (CIF); António Pinho (Casa Pia), Jorge Vieira (Sporting), João Francisco (Sporting), Vítor Gonçalves (Benfica), Cândido de Oliveira (Casa Pia), José Maria Gralha (Casa Pia), António Augusto Lopes (Casa Pia), António Ribeiro dos Reis (Benfica), Artur Augusto (FC Porto) e Alberto Augusto (Benfica).