FC Porto vence Rangers e apura-se diretamente para os ‘oitavos’ da Liga Europa

O FC Porto qualificou-se esta quinta-feira, 29 de janeiro, de forma direta para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer na receção aos escoceses do Rangers por 3-1, na oitava e última jornada da fase de liga.Os ‘dragões’, que já tinham garantido a presença no play-off, entraram a perder, com um golo de Gassama, aos seis minutos, mas deram a volta ao resultado, com tentos de Rodrigo Mora, aos 27, Francisco Moura, aos 36, e um autogolo de Emmanuel Fernandez, aos 41, assegurando um lugar entre os oito primeiros.O FC Porto, que terminou em quinto, com 17 pontos, vai defrontar nos ‘oitavos’ os alemães do Estugarda (11.º classificados), os húngaros do Ferencváros (12.º), os escoceses do Celtic (21.º) ou os búlgaros do Ludogorets (22.º), sendo que só conhecerá o adversário no sorteio de 27 de fevereiro, depois do play-off.Os jogos dos oitavos de final estão marcados para 12 e 19 de março, sento certo que a formação lusa vai disputar a primeira mão fora e a segunda no Estádio do Dragão.