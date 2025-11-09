Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A festa portista em Famalicão.
A festa portista em Famalicão.FOTO: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO
Desporto

FC Porto vence em Famalicão e continua líder isolado da I Liga (veja o golo)

Um golo do dinamarquês Froholdt permitiu aos dragões vencerem por 1-0.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O FC Porto venceu este domingo, 9 de novembro, em Famalicão, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, mantendo assim a liderança isolada, com três pontos de vantagem sobre o Sporting.

Curiosamente, até foi a equipa da casa a estar perto de marcar, quando aos 29 minutos, o marroquino Zabiri (campeão do mundo de sub-20) rematou ao poste, com a bola a ressaltar depois em Diogo Costa e a sair.

A resposta da equipa treinada por Francesco Farioli surgiu aos 36' através do dinamarquês Froholdt, que rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza na sequência de um cruzamento de Francisco Moura.

Este golo chegou para o FC Porto garantir os três pontos, algo que se justifica até porque foi a equipa que mais ocasiões de golo teve.

Veja o golo:

I Liga
FC Porto
Famalicão

