FC Porto vence em Famalicão e continua líder isolado da I Liga (veja o golo)

O FC Porto venceu este domingo, 9 de novembro, em Famalicão, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, mantendo assim a liderança isolada, com três pontos de vantagem sobre o Sporting. Curiosamente, até foi a equipa da casa a estar perto de marcar, quando aos 29 minutos, o marroquino Zabiri (campeão do mundo de sub-20) rematou ao poste, com a bola a ressaltar depois em Diogo Costa e a sair.A resposta da equipa treinada por Francesco Farioli surgiu aos 36' através do dinamarquês Froholdt, que rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza na sequência de um cruzamento de Francisco Moura.Este golo chegou para o FC Porto garantir os três pontos, algo que se justifica até porque foi a equipa que mais ocasiões de golo teve.Veja o golo: