FC Porto vence Benfica e junta-se a Torreense e Fafe nas ‘meias’ da Taça de Portugal

Um golo do defesa Jan Bednarek deu esta quarta-feira, 14 de janeiro, a vitória ao FC Porto na receção ao Benfica, por 1-0, colocando os ‘dragões’ nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, juntamente com Torreense e Fafe.O clássico dos quartos de final da prova ‘rainha’ ficou decidido aos 15 minutos, com o golo do defesa central polaco dos ‘azuis e brancos’ Bednarek, impondo a segunda derrota seguida aos ‘encarnados’, e segunda eliminação, depois do desaire frente ao Sporting de Braga (3-1), para as meias-finais da Taça da Liga.O FC Porto, 20 vezes vencedor da Taça, a seis do recordista e finalista na edição anterior Benfica, junta-se ao sorteio da competição, marcado para quinta-feira, ao Torreense, da II Liga, e ao Fafe, do terceiro escalão, que afastaram, respetivamente, União de Leiria e Sporting de Braga.Ainda por jogar fica o jogo dos ‘quartos’, que opõe o Sporting, detentor do troféu, ao AVS, em Lisboa.