FC Porto vence AVS com bis de Samu em jogo em que Diogo Costa saiu lesionado ao intervalo
Desporto

FC Porto vence AVS com bis de Samu em jogo em que Diogo Costa saiu lesionado ao intervalo

O FC Porto recebeu e venceu esta segunda-feira, 29 de dezembro, o AVS no Estádio do Dragão, por 2-0, reforçando a liderança da I Liga ao cabo de 16 jornadas.

Os dois golos dos dragões foram apontados pelo avançado internacional espanhol Samu já na segunda parte, aos 48 e 64 minutos, sendo que o segundo foi obtido na conversão de um penálti.

Antes, o guarda-redes portista Diogo Costa foi substituído por Cláudio Ramos ao intervalo devido a queixas no gémeo da perna esquerda.

O minuto 88 da partida ficou marcado por uma homenagem a Pinto da Costa, que este domingo comemoraria o 88.º aniversário.

Este triunfo permite à equipa orientada por Francesco Farioli somar 46 pontos, mais cinco que o Sporting e dez que o Benfica. Já o AVS é último, com quatro pontos, a dez na primeira equipa acima da zona de despromoção.

I Liga
FC Porto
AVS

