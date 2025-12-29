FC Porto vence AVS com bis de Samu em jogo em que Diogo Costa saiu lesionado ao intervalo

O FC Porto recebeu e venceu esta segunda-feira, 29 de dezembro, o AVS no Estádio do Dragão, por 2-0, reforçando a liderança da I Liga ao cabo de 16 jornadas.Os dois golos dos dragões foram apontados pelo avançado internacional espanhol Samu já na segunda parte, aos 48 e 64 minutos, sendo que o segundo foi obtido na conversão de um penálti.. Antes, o guarda-redes portista Diogo Costa foi substituído por Cláudio Ramos ao intervalo devido a queixas no gémeo da perna esquerda.O minuto 88 da partida ficou marcado por uma homenagem a Pinto da Costa, que este domingo comemoraria o 88.º aniversário.Este triunfo permite à equipa orientada por Francesco Farioli somar 46 pontos, mais cinco que o Sporting e dez que o Benfica. Já o AVS é último, com quatro pontos, a dez na primeira equipa acima da zona de despromoção.