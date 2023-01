FC Porto goleia na receção ao Famalicão e fica a cinco pontos do Benfica

O FC Porto voltou este domingo às vitórias na I Liga de futebol, uma semana depois do 'nulo' com o Casa Pia, ao golear o Famalicão (4-1), da 16.ª jornada, alcançando dividendos da igualdade consumada horas antes entre Benfica e Sporting.

No Estádio do Dragão, no Porto, o brasileiro Galeno (10 e 21 minutos), Otávio (42) e o iraniano Mehdi Taremi (48) anotaram os golos dos campeões nacionais, que viram Rui Fonte (52) amenizar uma exibição aquém do melhor momento da época dos minhotos.

O FC Porto permanece no terceiro lugar, com 36 pontos, um abaixo do 'vice' Sporting de Braga, tendo usufruído do empate no dérbi lisboeta (2-2) para baixar para cinco pontos o atraso para o líder Benfica e ficar com sete de avanço face ao Sporting, quarto colocado.

Na 13.ª posição está o Famalicão, que interrompeu uma sequência de cinco duelos sem perder e quatro vitórias seguidas nas diversas competições para encarar a derradeira jornada da primeira volta da I Liga com 17 pontos, sete acima da zona de descida direta.

Moralizado pelo 'hat-trick' protagonizado a meio da semana na goleada caseira diante do Arouca (4-0), dos oitavos de final da Taça de Portugal, Toni Martínez substituiu Gabriel Veron na equipa de Sérgio Conceição e demorou seis minutos a importunar Luiz Júnior.

O conjunto de João Pedro Sousa, que teve de início Gustavo Assunção e Rui Fonte face ao êxito no terreno do Leixões (2-1, após prolongamento), também para a prova 'rainha', reagiu aos 10 minutos, numa jogada de Iván Jaime culminada com um 'tiro' por cima de Santiago Colombatto, antes de manifestar fragilidades defensivas pelo flanco esquerdo.

Aos 10 minutos, João Mário combinou com Otávio para lançar a rutura de Toni Martínez, que se libertou da pressão de Riccieli e cruzou rasteiro para a emenda ao segundo poste de Galeno, cujo oportunismo voltaria a fazer mossa no resultado 11 minutos mais tarde.

Um toque de calcanhar de Otávio deixou João Mário em condições de progredir e centrar para área, onde Matheus Uribe chutou para intervenção incompleta de Luiz Júnior, com a bola a ficar à mercê do extremo, que se antecipou a Pablo e confirmou o 2-0 na recarga.

Esses dois golpes 'liquidaram' as aspirações do Famalicão, que até se tinha soltado aos 19 minutos, quando Iván Jaime rematou ao lado, mas apenas voltaria a pisar zonas de finalização já aos 40, com Enea Mihaj a desviar por cima um livre lateral de Colombatto.

Os minhotos continuaram ainda sem travão para Galeno, que puniu a descoordenação entre Pablo e Gustavo Assunção ao tabelar com Mehdi Taremi na linha de meio-campo e contra-atacar sem oposição pela esquerda, até assistir o golo de Otávio, aos 42 minutos.

O FC Porto estabeleceu o 4-0 três minutos depois do intervalo, num cruzamento de João Mário na direita emendado pela cabeça de Taremi, enquanto Rui Fonte reduziu aos 52, após Diogo Costa afastar para a frente uma incursão de Francisco Moura na ala oposta.

O avanço do relógio trouxe um golo invalidado para cada lado - Taremi jogou o esférico com o braço antes do 'chapéu' a Luiz Júnior e Pablo correspondeu à solicitação de Rui Fonte em posição irregular -, além das ameaças de Galeno para lograr o seu 'hat-trick'.

Se Iván Jaime errou a possibilidade de marcar pela quarta jornada consecutiva, aos 70 minutos, o dianteiro brasileiro perdeu-se em fintas à saída do guarda-redes minhoto, aos 75, falhando mesmo de baliza aberta um passe de calcanhar do suplente Pepê, aos 76.

Um cabeceamento de primeira do também recém-entrado Stephen Eustáquio, aos 78 minutos, um 'raide' individual de Pepê, aos 87, e novo 'tiro' de Taremi, aos 88, passaram também à margem do alvo, sem afetar a quinta vitória seguida dos 'dragões' em casa.