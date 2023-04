"Farsa e escândalo mundial". Revista publica entrevista com Schumacher feita por Inteligência Artificial

Uma farsa que causou uma enorme indignação. A revista alemã Die Aktuelle, que foi para as bancas esta semana, anunciou em manchete e com uma foto do ex-piloto, uma entrevista exclusiva a Michael Schumacher, que como se sabe sofreu um grave acidente de esqui em 2013 e desde então muito pouco ou nada se sabe sobre o seu real estado de saúde. Mas na realidade o conteúdo era outro.

"Nada de meias frases e especulações de amigos. Respostas suas. Por Michael Schumacher. Aqui está a incrível entrevista mais esperada! Com respostas a perguntas que todo o mundo fez durante muito tempo", podia ler-se na primeira página da Die Aktuelle

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O problema é que a entrevista a Schumacher, obviamente, não existe. Ou melhor, foram de facto publicadas respostas do heptacampeão de F1, mas respondidas por um programa de Inteligência Artificial, o character.ai, que se encarregou de responder às perguntas como se fosse Schumacher a fazê-lo.

Lá dentro, nas páginas dedicadas à entrevista fantasiosa, era então depois explicado que afinal não foram feitas quaisquer perguntas ao piloto germânico... mas só no final do texto. "Disse Michael Schumacher realmente isto? Esta é uma entrevista feita através da Internet com recurso a um programa de Inteligência Artificial", podia ler-se.

As perguntas eram do estilo "como se sente desde que sofreu o acidente de esqui em 2013" ou "como se encontra atualmente". As respostas dadas pelo programa de IA foram superficiais, como por exemplo, "a minha vida mudou completamente".

A brincadeira de mau gosto da revista germânica gerou uma enorme onda de indignação e gerou milhares de comentários nas redes sociais. "Farsa", "escândalo mundial", "vergonha", "oxalá lhes ponham um bom processo em cima", são alguns dos comentários que suscitou a primeira página da Die Aktuelle.

Não é a primeira vez que esta mesma revista sensacionalista entra por estas práticas enganosas relativamente à vida privada de Michael Schumacher. Em 2014 publicaram umas fotografias numa reportagem alegadamente com Schumacher a apanhar sol, noticiando que o antigo piloto já saía à rua e podia fazer uma vida razoavelmente normal. Na verdade, a dita foto era de 2012, ou seja, quase um ano antes do fatídico acidente que sofreu em dezembro de 2013.

Schumacher sofreu um grave acidente de esqui a 29 de dezembro de 2013 na estância de Maribel, em França. O seu estado de saúde é um dos segredos mais bem guardados. Pouco se sabe sobre as reais sequelas sofridas pelo piloto alemão, que bateu com a cabeça numa rocha quando esquiava e sofreu um grave traumatismo craniano que o deixou em coma.

A família sempre pediu a maior das privacidades e avançou com processos contra alguns meios de comunicação social que publicaram notícias falsas sobre o ex-piloto. Uma das poucas declarações públicas feitas pela mulher foi num documentário feito pela Netflix sobre a vida do piloto germânico.

"É claro que tenho saudades do Michael todos os dias, mas não sou só eu. Os filhos, a família, o seu pai, todas as pessoas que estavam próximas dele. Todos temos saudades dele, mas o Michael está aqui. De maneira diferente, mas está aqui e isso faz-nos encontrar forças para continuar", adiantou Corinna no documentário.

Em 2020, também num documentário o médico Erich Riederer, embora não o tenha visto ou tenha sequer contacto direto com os seus familiares e os médicos que o tratam diariamente, deu a sua opinião sobre o estado de saúde do piloto. "Ele está em estado vegetativo. Respira, o seu coração bate, talvez consiga sentar-se ou dar alguns passos com ajuda mas não mais que isso. Se há alguma hipótese de ser o mesmo de antes do acidente? Não me parece", disse no documentário "Michael Schumacher: em busca da verdade".

Em resposta, a porta-voz da família, Sabine Kehm, em declarações divulgadas pelo jornal Bild, negou a informação. "Só posso afirmar novamente que há sinais animadores", frisou a representante do piloto sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. Kehm ainda refutou que a mulher do piloto teria mandado construir uma sala com equipamento médico na sua mansão, na Suíça, acrescentando que estas notícias "são absolutamente falsas".