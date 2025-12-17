Farioli: "Espero um jogo mais agressivo do que em Famalicão, aberto, entre equipas que querem seguir na Taça"

O treinador do FC Porto considerou esta quarta-feira, 17 de dezembro, que o duelo com o Famalicão, para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, será diferente do jogo do campeonato e anteviu um encontro aberto, entre duas equipas ambiciosas.Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, agendado para quinta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão, Francesco Farioli recordou os confrontos recentes entre as duas formações.“Jogámos contra eles na Liga e também no verão. Conhecemo-los bem. Tem um sabor diferente. Espero um jogo mais agressivo do que em Famalicão, aberto, entre duas equipas que querem seguir em frente”, afirmou.Questionado sobre a possibilidade de Mora e Gabri Veiga atuarem juntos, Farioli admitiu vários cenários. “É uma possibilidade. O Mora pode jogar como extremo ou falso ‘9’. Pode acontecer de início ou durante o jogo. Estamos abertos a todas as opções”, explicou. Apesar de ter elogiado a exibição portista no triunfo por 1-0 no campeonato, o treinador considerou que o contexto da Taça exige mais.“O objetivo deles e o nosso é ganhar a competição. São uma equipa bem organizada, com ideias claras. Vai depender muito da abordagem. Temos de encontrar a melhor solução e estar conectados”, sublinhou.Sobre a gestão do plantel num calendário exigente, Farioli afastou individualizações, mas deixou claro que a prioridade é a competitividade.“Num clube que luta por títulos temos de ganhar jogos. Temos de gerir, mas não demasiado, porque precisamos de um onze competitivo. O que conta é a forma como o jogador está durante a semana e a confiança que me dá”, disse.O técnico abordou ainda opções no eixo defensivo, admitindo que não aprecia jogar com dois centrais esquerdinos, embora seja uma hipótese em análise, e elogiou Prpic, “um jogador com grande desempenho sempre que jogou”.Sobre João Teixeira, central chamado aos trabalhos da equipa principal, Farioli mostrou-se atento ao trabalho da formação. “Estou impressionado. Tem um perfil interessante, é explosivo e com qualidade técnica. Para todos os jovens é claro: têm de trabalhar e ser exemplo”, afirmou.Quanto a um eventual clássico com o Benfica nos quartos de final, o treinador desvalorizou cenários futuros.“A motivação é ganhar o jogo de amanhã [quinta-feira]. Para chegar ao fim temos de vencer jogos. O foco está totalmente neste jogo”, frisou.Relativamente ao mercado de janeiro, Farioli confirmou diálogo com a estrutura, sublinhando a importância do equilíbrio do plantel.“Estamos onde estamos com estes jogadores. Quem vier tem de querer ajudar e colocar o interesse do clube acima de tudo”, concluiu.O FC Porto recebe na quinta-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, o Famalicão, numa partida dos oitavos de final da Taça de Portugal, e que será arbitrado por António Nobre, da AF Leiria.